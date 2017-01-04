На сегодня проезд открыт по всем дорогам Днепропетровской области, - облавтодор

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Директор ГП «Днепропетровский облавтодор» Юрий Картамышев сообщил, что на сегодня проезд открыт по всем дорогам Днепропетровской области.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«ГП «Днепропетровский облавтодор» к работе в осенне-зимний период было подготовлено 247 единиц техники, порядка 45 тыс. м куб посыпочного материала и 5,8 тыс. тонн соли. С 1 января 2017 года было использовано 6 670 тонн противогололедного материала и 73 тонны соли. Задействовано до 100 единиц техники и 160 человек персонала. По состоянию на сегодняшний день проезд открыт по всем дорогам области. Хуже всего была ситуация в Широковском районе, где переметы достигали 1,5 м. А также в Днепропетровском и Новомосковском районах, где из-за дождя при минусовой температуре образовался слой льда от 0,5 до 1 см», - сказал он.