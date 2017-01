| Общество | 10:13 | 31.01.2017 На Украину надвигается новая волна гриппа и ОРВИ Согласно информации от Центра гриппа и ОРВИ при МОЗ Украины, прогнозируется, что уже с начала февраля Украину накроет новая волна эпидемии, а клинические случаи заболеваемости этими болезнями могут фиксироваться до марта-апреля 2017 года, передает Zdorov-info.com.ua. По состоянию на 25 января 2017 ситуация такова: больше гриппом и ОРВИ болеют в Волынской области, меньше всего - в Харьковской. Болеют в основном дети до 17 лет - 55,7% пациентов. Госпитализируют только около 4% от всех заболевших, остальные лечатся амбулаторно. В основном лечение в стационаре нуждаются дети в возрасте до 4 лет. «В ноябре-декабря 2016 года речь шла о росте заболеваемости прежде всего из-за ОРВИ, то в феврале прогнозируется увеличение больных именно из-за вируса гриппа. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования и показатели по девяти областях страны, в которых эпидемия уже начинает набирать обороты. Главная причина появления новой волны гриппа - возвращение студентов и школьников на учебу после новогодних каникул. Правда, неутешительные прогнозы еще могут несколько измениться за сильных морозов, которые ударили в конце января. Ведь вирусы не любят холода и плохо размножаются в подобных условиях. А вот если наступит резкое потепление, эпидемии не избежать», - говорится в сообщении. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ является довольно типичной и прогнозируемой для этого времени года. Защитить себя можно путем вакцинации и укрепления иммунитета благодаря здоровому образу жизни. Врачи утверждают, что еще не поздно сделать прививку от гриппа: после введения инъекции иммунитет сформируется через 2-3 недели, а значит, человек будет защищен в конце эпидемиологического сезона. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати здоровье Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

