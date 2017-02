| Общество | 11:43 | 08.02.2017 На вступительной кампании 2017 года будут действительны сертификаты ВНО-2016, - центр оценивания Во время проведения вступительной кампании 2017 года будут действительны сертификаты ВНО- 2016. Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова. Она отметила, что выпускники 2016 года отправляют пакет регистрационных документов в Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования самостоятельно. «Если выпускникам 2016 года сложно самостоятельно зарегистрироваться, для них открыто 7 пунктов регистрации в Днепропетровской области и 2 в Запорожской»,- сказала она. Марина Горбенко-Хвастунова сообщила, что регистрация на ВНО продлится до 17 марта. «С момента отправления документов в региональный центр и до получения сертификата проходит 3 недели. Поэтому советуем не медлить с регистрацией»,- сказала она. Напомним, в Днепропетровской области стартовала регистрация на основную сессию ВНО-2017.

Ксения Алексеенко

