На вступительной кампании 2017 года будут действительны сертификаты ВНО-2016, - центр оценивания

Во время проведения вступительной кампании 2017 года будут действительны сертификаты ВНО- 2016.

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова.

Она отметила, что выпускники 2016 года отправляют пакет регистрационных документов в Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования самостоятельно.

«Если выпускникам 2016 года сложно самостоятельно зарегистрироваться, для них открыто 7 пунктов регистрации в Днепропетровской области и 2 в Запорожской»,- сказала она.

Марина Горбенко-Хвастунова сообщила, что регистрация на ВНО продлится до 17 марта.

«С момента отправления документов в региональный центр и до получения сертификата проходит 3 недели. Поэтому советуем не медлить с регистрацией»,- сказала она.

Напомним, в Днепропетровской области стартовала регистрация на основную сессию ВНО-2017.

Ксения Алексеенко

