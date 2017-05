| Общество | 10:40 | 10.05.2017 На Закарпатье в Нацпарке «Синевир» родилось двое медвежат (ФОТО, ВИДЕО) В реабилитационном центре для бурых медведей у Нацпарка «Синевир» впервые со времени создания центра родились маленькие медвежата, передают «Подробности». В центре родилось двое медвежат. Для них планируют оградить отдельный вольер размером с гектар. В реабилитационный центр привозят косолапых, над которыми издевались и использовали в передвижных цирках. На свободу таких животных выпускать нельзя, потому что они не приспособлены к самостоятельной жизни. А здесь им создали все условия для свободной жизни. Теперь в центре - 23 воспитанников. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

