На Закарпатье в Нацпарке «Синевир» родилось двое медвежат (ФОТО, ВИДЕО)

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В реабилитационном центре для бурых медведей у Нацпарка «Синевир» впервые со времени создания центра родились маленькие медвежата, передают «Подробности».
В центре родилось двое медвежат. Для них планируют оградить отдельный вольер размером с гектар.
В реабилитационный центр привозят косолапых, над которыми издевались и использовали в передвижных цирках. На свободу таких животных выпускать нельзя, потому что они не приспособлены к самостоятельной жизни. А здесь им создали все условия для свободной жизни. Теперь в центре - 23 воспитанников.