| Общество | 10:35 | 29.12.2016 Над Землей взойдет «черное Солнце» Ученые заявили, что впервые с 1979 года жители США смогут наблюдать полное солнечное затмение, которое произойдет летом 2017 года, передают «Подробности». Следующее такое явление произойдет только в апреле 2024 года, а полное затмение - лишь 2 сентября 2035 года. По данным астрономов, «черное Солнце» можно будет увидеть 21 августа в течение 1-2 минут, а частичные фазы затмения будут видны в Северной Америке, а также частично в Западной Европе и в Южной Америке.

Кроме того, американский город Карбондейл станет уникальным местом где будут наблюдаться два полных солнечных затмения в течение 7 лет в 2017 и в 2024 годах. А вот украинцам наблюдать за гаснущим солнцем можно будет благодаря онлайн-трансляциям НАСА или Slooh.

