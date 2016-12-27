Над Землей взойдет «черное Солнце»

Ученые заявили, что впервые с 1979 года жители США смогут наблюдать полное солнечное затмение, которое произойдет летом 2017 года, передают «Подробности».

Следующее такое явление произойдет только в апреле 2024 года, а полное затмение - лишь 2 сентября 2035 года.

По данным астрономов, «черное Солнце» можно будет увидеть 21 августа в течение 1-2 минут, а частичные фазы затмения будут видны в Северной Америке, а также частично в Западной Европе и в Южной Америке.

Кроме того, американский город Карбондейл станет уникальным местом где будут наблюдаться два полных солнечных затмения в течение 7 лет в 2017 и в 2024 годах.

А вот украинцам наблюдать за гаснущим солнцем можно будет благодаря онлайн-трансляциям НАСА или Slooh.