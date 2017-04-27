NASA показало участок Марса, пострадавший от наводнения

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На официальном сайте NASA был обнародован снимок, на котором запечатлен подвергшийся некогда наводнению участок Марса, передает «Корреспондент».
На снимке показана столовая гора, расположенная в каналах оттока марсианского квадрангла Оксиа Палюс.
Сообщается, что сделана она была научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станции MRO.
Как отмечают палеонтологи, участок Красной планеты пострадал от наводнения в древности.
Зонд MRO был запущен в космос специально для изучения Марса. В 2006 году он достиг своей цели, а в 2008 его миссия подошла к концу. Однако впоследствии специалисты NASA решили продлить миссию.