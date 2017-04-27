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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:43 | 15.05.2017
NASA показало участок Марса, пострадавший от наводнения

На официальном сайте NASA был обнародован снимок, на котором запечатлен подвергшийся некогда наводнению участок Марса, передает «Корреспондент».

На снимке показана столовая гора, расположенная в каналах оттока марсианского квадрангла Оксиа Палюс.

Сообщается, что сделана она была научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станции MRO.

Как отмечают палеонтологи, участок Красной планеты пострадал от наводнения в древности.

Зонд MRO был запущен в космос специально для изучения Марса. В 2006 году он достиг своей цели, а в 2008 его миссия подошла к концу. Однако впоследствии специалисты NASA решили продлить миссию. 
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Теги: общество

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