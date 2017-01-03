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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:22 | 04.01.2017
NASA построит на Марсе «ледяные дома»

В космическом агентстве уже придумали концепцию «ледяных домов», которые помогут людям находиться длительное время на планете без угрозы для жизни, передает «Телеграф».

Такие надувные купола способны обеспечить полную изоляцию от радиации и резких скачков температуры.
На данный момент концепт «ледяных домов» принят за основной, что даёт возможность рассматривать полёт на Красную планету как вполне реальный.

Ученые утверждают, что в надувных куполах астрономы смогут пить, есть, спать и даже проводить большую часть своей жизни. Корпус действительно защищает от резких перепадов температур, которые свойственны планете. Помимо этого, специалисты уверены в полной изоляции от внешнего воздействия радиации.

В «ледяных домах» астрономы смогут проводить эксперименты и жить, как на Земле. После завершения череды экспериментов, не исключено, что начнется процесс колонизации Марса, и количество концепции домов будет стремительно расти.

«Проект Mars Ice Home имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным понятием
Он легкий и может транспортироваться, а также поворачиваться с элементами робототехники и содержать длительное время запасы воды. Он включает в себя материалы, извлеченные из Марса. Саму же воду можно использовать как ракетное топливо», - соответствующее заявление высказал автор исследования. 
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Теги: общество

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