Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
12.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Самые популярные и необычные имена, которыми называли детей в Днепропетровской области в 2016 году»
12.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги работы проекта Donor.ua в Днепре в 2016 году»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:12 | 12.01.2017
Названы продукты, которые портят вашу внешность

Согласно выводам специалистов, косметических процедур и огромного количества вложенных денег совершенно недостаточно, очень важно соблюдать особенный рацион. Специалисты назвали продукты, которые следует исключить из рациона питания, чтобы стать привлекательней, передает «Комментарии».

Главным продуктом, который портит внешность, является алкоголь.

Из-за спиртного кожа теряет влагу, в результате чего появляются морщины, особенно в носогубной области. Кроме того, при частом употреблении алкогольных напитков меняется цвет лица, очевидно, что не в лучшую сторону, могут появляться отеки, которые непосредственно вредят внешности. Не стоит удивляться тому, что на коже стали образовываться сосудистые звездочки, покраснения, шелушения. Это также негативное воздействие спиртосодержащих продуктов.

Если вы стремитесь к тому, чтобы кожа оставалась красивой, следует отказаться от употребления большого количества сахара. Ведь именно продукты, содержащие в своем составе сахар, способствуют появлению морщин, пятен, акне, а также дряблости кожи. Чтобы не допустить подобных проблем, необходимо уметь сдерживать себя и отказываться от второй порции десерта.

Как известно молочные продукты приносят организму пользу, однако некоторые люди страдают непереносимостью лактозы. Жирные молочные продукты довольно часто становятся причиной появления прыщей, покраснений и шелушения. Очень важно понимать, что состояние кожи во многом зависит от того, как слаженно работает пищеварительная система.

Употребление продуктов содержащих транс жиры очень негативно сказывается на коже. В первую очередь это фастфуд. Эта еда имеет очень мало питательной ценности, а вот жиров содержит больше, чем достаточно. Из-за частого употребления возможно появление различных воспалений на коже, может нарушиться обмен веществ, что, естественно, скажется в целом на ее состоянии.

На состоянии кожи влияют многие факторы, особенно — образ жизни, режим дня и продукты, которые мы употребляем в пищу. Потому важно тщательно следить за всеми указанными составляющими, и тогда бороться за красоту кожи станет гораздо легче.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: здоровье

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.01.2017 10:27 НБУ решил ликвидировать Platinum Bank
10.01.2017 16:55 Медики объяснили, чем опасна одежда из секонд-хэнда
10.01.2017 16:24 В Днепропетровской области драка в электричке закончилась смертью пассажира
10.01.2017 10:23 В Колумбии обрушился подвесной мост: есть погибшие
05.01.2017 09:29 В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек, - Минздрав
Последние новости
12.01.2017
10:12		 Названы продукты, которые портят вашу внешность
12.01.2017
09:47		 В Киеве полицейский попался на взятке в $ 3,5 тыс
12.01.2017
09:33		 В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта, - ГСЧС
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика