| Общество | 17:38 | 26.12.2016 Норвегия первая в мире отказывается от FM-радиостанций В Норвегии с 11 января 2017 года начнется отключение передатчиков радиостанций, которые вещают в диапазоне FM, передают «Подробности». Соответствующее решение приняло норвежское правительством. Таким образом, Норвегия стала первой страной в мире, которая начнет осуществлять переход радиовещания диапазона FM в цифровой стандарт. FM-частоты будут отключаться постепенно: сначала – в регионе Nordland, а затем – на юге страны. При этом некоторые локальные радиостанции смогут пользоваться FM-частотами до 2022 года. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7