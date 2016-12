| Общество | 13:10 | 27.12.2016 Новый год-2017 лучше встречать с блюдами из рыбы, - эксперт Главный внештатный специалист по гастроэнтерологии департамента здравоохранения ОГА, доцент Светлана Коссинская посоветовала на новогодний стол подавать блюда из рыбы. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Традиционно во время новогодних и рождественских праздников украинцев ждут долгие застолья за богатыми столами и употребление разнообразных алкогольных напитков. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, необходимо придерживаться простых правил. Для начала продумать рациональное меню. Свести к минимуму на столе копчености, консервы, продукты, содержащие трасжиры, высококалорийные и пр. Майонез из супермаркета лучше заменить домашними соусами, которые содержат меньше химии. На новогодний стол подавайте больше овощных и фруктовых салатов. Мясо лучше приготовить в духовке в собственном соку. Также следует отметить, что рыба предпочтительнее мяса. Тем более, что идет год Петуха. Если же стоит выбор, что на стол подавайте какой-то один вид белка рыбу или мясо. Также старайтесь поменьше употреблять мучного. В процесс застолья необходимо пить много чистой негазированной воды», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

