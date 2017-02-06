Новый тест от ДнепрОГА: знаете ли вы традиции празднования Дня влюбленных?

Кто написал первую валентинку своей возлюбленной? Сколько роз покупают в День Святого Валентина по всему миру? В какой стране этот праздник считается мужским, а где за празднование можно схлопотать штраф? Ко Дню влюбленных – новый тест от ДнепрОГА. Пройдите его и получите подарок.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Хорошо ли вы знаете традиции празднования Дня влюбленных? Чтобы это проверить, достаточно зайти в рубрику «Конкурсы и викторины» на сайте ДнепрОГА.

Дайте правильные ответы на 12 вопросов. Потом сделайте скрин результата и прикрепите его к посту на странице ДнепрОГА в facebook.

Первый, кто справится с заданием, получит приз.

Пройти тест можно здесь. Больше интересных конкурсов найдете в рубрике.

