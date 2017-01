| Общество | 14:36 | 23.01.2017 Общественники Днепра заявили о захвате школьной территории частным предприятием Общественный деятель Алиада Канкава-Мансурова заявила, что в Днепре произошел захват 0,5 га школьной территории, где собираются построить 23-этажный дом. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Началось все с того, что компания «Промпоставка А» арендовала у СШ №10 техпомещение. Потом бизнесмены решили, что этого им мало. В 2015 году все школы Украины обязали сделать техпаспорта. Но СШ №10 не могла окончательно утвердить паспорт из-за того, что часть территории была в аренде. Потом оказалось, что часть земли у школы уже отчуждена. В 2016 году права были переуступлены, и теперь впритык к школе будет возвышаться здание. Проблема еще в том, что коммуникации дома будут находиться на территории школы. Все идет к тому, что школу хотят расселить, забрать там 1,5 га земли и построить высотку», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

