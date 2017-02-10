Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
20.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине хотят вести новый пенсионный налог»
20.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Хирурги-ортопеды Днепра бесплатно проведут операции по замене суставов»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:24 | 17.02.2017
Обвиняемый в убийстве патрульных полицейских Пугачев отказался давать показания в суде

В пятницу, 17 февраля, в Кировском районном суде Днепра продолжилось судебное рассмотрение дела экс-бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве сотрудников полиции Артема Кутушева и Ольги Макаренко в сентябре 2016 года.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

В ходе судебного заседания Пугачев категорически отказался давать пояснения и показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

«Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом», - отмечается в указанной статье.

Напомним, 25 сентября, в Днепре при исполнении служебных обязанностей были убиты полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко

По подозрению в убийстве правоохранителей был задержан бывший боец спецподразделения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, общество, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.02.2017 14:16 Социальная сеть для ОСМД, интерактивная карта достопримечательностей: чем собираются обновить имидж Днепра
15.02.2017 18:22 Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике
15.02.2017 12:59 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
Последние новости
17.02.2017
17:11		 ДнепрОГА организовала уже третий тренинг по стресс-менеджменту для специалистов Центров предоставления админуслуг
17.02.2017
16:52		 Суд объявил перерыв в деле экс-торнадовца Пугачева, обвиняемого в убийстве патрульных
17.02.2017
16:41		 Выходные со звездами: что интересного готовят в днепровском планетарии
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика