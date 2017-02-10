Обвиняемый в убийстве патрульных полицейских Пугачев отказался давать показания в суде

В пятницу, 17 февраля, в Кировском районном суде Днепра продолжилось судебное рассмотрение дела экс-бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве сотрудников полиции Артема Кутушева и Ольги Макаренко в сентябре 2016 года.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

В ходе судебного заседания Пугачев категорически отказался давать пояснения и показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

«Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом», - отмечается в указанной статье.

Напомним, 25 сентября, в Днепре при исполнении служебных обязанностей были убиты полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко.

По подозрению в убийстве правоохранителей был задержан бывший боец спецподразделения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.

