Общество | 12:22 | 13.01.2017 Ограничение наличных расчетов до 50 тыс. грн вызовет дополнительную панику на финансовых рынках, - эксперт Экономический эксперт Михаил Крапивко сообщил, что Национальный Банк Украины пересмотрел свое решение относительно налично-безналичных расчетов граждан и уменьшил сумму наличных расчетов со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. Также была уменьшена граница финансового мониторинга с 80 тыс. грн до 50 тыс. грн. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Когда была введена сумма 150 тыс. грн, недвижимость в Украине официально «подешевела» до 149 тыс. грн. Сомневаюсь, что сейчас ее цена снизится до 49 тыс. грн, так что проблемы из-за этого нововведения будут у тех, кто покупает квартиры, транспорт, дорогую бытовую технику и пр. Цель уменьшения суммы наличных расчетов – это борьба с коррупцией. Потому что вся коррупция «живет» на наличных деньгах. Получить деньги наличными можно, а вот потратить их, не показав, где они взялись, теперь будет сложнее. В принципе, все сделано правильно, но неправильно выбран сам момент. Последние 2 года отметились большим банкопадом в Украине, в конце 2016 года был национализирован Приватбанк. Так что, доверие к банковской системе среди населения очень низкое. А государство говорит: «Отнесите свои деньги в банки, а мы их оттуда заберем». Так что, время выбрано неправильно. И вызовет дополнительную панику на финансовых рынках. Уже сегодня курс доллара приближается к 30 грн за доллар. Мы видим девальвацию национальной валюты», - сказал он

