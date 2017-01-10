Около 400 детей сотрудников Павлоградского химзавода посетили цирковое представление «Бегемот в Новый год»

Председатель объединенного профсоюзного комитета Павлоградского химического завода Фарит Губайдуллин сообщил, что предприятие организовало поездку для детей сотрудников завода на цирковое представление «Бегемот в Новый год», которое состоялось в Днепропетровском государственном цирке. Ребята посетили представление в дни празднования Старого Нового года - 13 и 14 января. Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На Павлоградском химзаводе около зарегистрировано 600 детей сотрудников предприятия. Ежегодно деток поздравляют с Новым годом и вручают подарки. В 2017 году, в период Новогодних и Рождественских праздников кроме, участия в специальной новогодней программе для ребят была организована поездка в цирк. Около 400 деток посетили представление «Бегемот в Новый год». Мы обеспечили полную транспортировку до цирка и обратно в город», - рассказал он. Напомним, что около 600 детей сотрудников Павлоградского химзавода приняли участие в специальной новогодней программе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

