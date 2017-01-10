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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:40 | 16.01.2017
Около 400 детей сотрудников Павлоградского химзавода посетили цирковое представление «Бегемот в Новый год»

Председатель объединенного профсоюзного комитета Павлоградского химического завода Фарит Губайдуллин сообщил, что предприятие организовало поездку для детей сотрудников завода на цирковое представление «Бегемот в Новый год», которое состоялось в Днепропетровском государственном цирке.

Ребята посетили представление в дни празднования Старого Нового года - 13 и 14 января.

Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На Павлоградском химзаводе около зарегистрировано 600 детей сотрудников предприятия. Ежегодно деток поздравляют с Новым годом и вручают подарки. В 2017 году, в период Новогодних и Рождественских праздников кроме, участия в специальной новогодней программе для ребят была организована поездка в цирк. Около 400 деток посетили представление «Бегемот в Новый год». Мы обеспечили полную транспортировку до цирка и обратно в город», - рассказал он.

Напомним, что около 600 детей сотрудников Павлоградского химзавода приняли участие в специальной новогодней программе (ФОТОРЕПОРТАЖ)


 
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Теги: промышленность, Днепропетровщина, цирк

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