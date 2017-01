| Общество | 13:54 | 03.01.2017 Около 600 детей сотрудников Павлоградского химзавода приняли участие в специальной новогодней программе (ФОТОРЕПОРТАЖ) Около 600 детей сотрудников Павлоградского химзавода приняли участие в специальной новогодней программе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Ежегодно для детей сотрудников предприятия к новогодним и рождественским праздникам готовятся подарки и праздничный концерт. На Павлоградском химзаводе около 600 детей сотрудников предприятия, возрастом до 16 лет. Ребята получили подарки в виде кондитерских наборов. Кроме этого, для детей были проведено новогодние представления, с участием деда Мороза и Снегурочки. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: дети Новости Тизерная реклама Loading...

