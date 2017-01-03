Около 600 детей сотрудников Павлоградского химзавода приняли участие в специальной новогодней программе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Около 600 детей сотрудников Павлоградского химзавода приняли участие в специальной новогодней программе.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.
Ежегодно для детей сотрудников предприятия к новогодним и рождественским праздникам готовятся подарки и праздничный концерт.
На Павлоградском химзаводе около 600 детей сотрудников предприятия, возрастом до 16 лет.
Ребята получили подарки в виде кондитерских наборов.
Кроме этого, для детей были проведено новогодние представления, с участием деда Мороза и Снегурочки.