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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:06 | 06.01.2017
От антарктических льдов скоро отколется крупнейший айсберг, - ученые

Ученые сообщают, что от антарктических льдов в ближайшее время отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории, передает «Русская служба BBC».

По словам ученых, от последней оставшейся части шельфового ледника «Ларсен С» в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около пяти тысяч квадартных километров. Это примерно в два раза больше площади Москвы.

Ледник «Ларсен С» - последняя остающаяся целой часть шельфового ледника Ларсена, который раньше состоял из трех частей и имел общую площадь, сравнимую с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники «Ларсен А» и «Ларсен B» разрушились и ушли под воду.

«Ларсен А» откололся от основного массива ледника в 1995 году.

В 2002 году то же самое случилось с частью «Ларсена В» площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м. Всего через 35 дней «Ларсен В» разрушился почти полностью.

«Если через несколько месяцев она еще не отломится, и буду очень удивлен», - комментирует профессор Алан Лакмен, глава проекта Midas, в рамках которого ученые занимаются наблюдением за тающими полярными льдами.

Команда Лакмена не считает разрушение ледника прямым следствием глобального потепления. Как отмечают ученые, разлом в «Ларсене С» существовал на протяжении десятилетий. Однако резко расти он начал именно в последние годы. 
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Теги: общество

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