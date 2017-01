| Общество | 09:06 | 06.01.2017 От антарктических льдов скоро отколется крупнейший айсберг, - ученые Ученые сообщают, что от антарктических льдов в ближайшее время отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории, передает «Русская служба BBC». По словам ученых, от последней оставшейся части шельфового ледника «Ларсен С» в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около пяти тысяч квадартных километров. Это примерно в два раза больше площади Москвы. Ледник «Ларсен С» - последняя остающаяся целой часть шельфового ледника Ларсена, который раньше состоял из трех частей и имел общую площадь, сравнимую с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники «Ларсен А» и «Ларсен B» разрушились и ушли под воду. «Ларсен А» откололся от основного массива ледника в 1995 году. В 2002 году то же самое случилось с частью «Ларсена В» площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м. Всего через 35 дней «Ларсен В» разрушился почти полностью. «Если через несколько месяцев она еще не отломится, и буду очень удивлен», - комментирует профессор Алан Лакмен, глава проекта Midas, в рамках которого ученые занимаются наблюдением за тающими полярными льдами. Команда Лакмена не считает разрушение ледника прямым следствием глобального потепления. Как отмечают ученые, разлом в «Ларсене С» существовал на протяжении десятилетий. Однако резко расти он начал именно в последние годы. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7