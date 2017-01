| Общество | 09:43 | 13.01.2017 Пчелы способны распознавать человеческие лица, - ученые Медоносные пчелы обладают способностью узнавать людей на лицо, даже если они никогда не видели его под определенным углом, передает «Корреспондент». Эксперименты, которые позволили ученым прийти к подобному выводу, провели ученые из австралийского Университета Монаша. Исследователи обучали пчел распознавать лица, используя опыты с награждением или наказанием: выполняя поставленную задачу и подлетая к нужному лицу, пчела получала сахар, а за ошибку - горький раствор. Изображения лиц показывали насекомым на плоском экране под разными углами. После того, как насекомые научились распознавать конкретное лицо, исследователи провели серию контрольных опытов. Оказалось, что пчелы, которые видели изображение лиц в анфас и под углом 60 градусов, способны опознать это лицо, которое возвращено к ним на 30 градусов. Насекомые, «знакомые» только с одной проекцией лица, не могли опознать его под другим углом. Пока исследователи не могут ответить на вопрос, как именно пчелы распознают лица в другой проекции.

Насекомые могут либо «выводить» усредненный портрет, либо «мысленно» поворачивать лицо, возникающие в новом ракурсе, до уже знакомого положения. Как подчеркивают ученые, важность их работы заключается в доказательстве факта, что пчелы с их маленьким мозгом (около 0,01 процента от мозга человека) способны решать такие сложные задачи. Если биологам удастся понять принцип организации этого, в перспективе (вероятно, отдаленной) он может лечь в основу систем искусственного интеллекта. В настоящее время все они плохо справляются с задачами распознавания сложных объектов под разными углами.

