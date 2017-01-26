Переезд спортивной секции из ВСК «Юность» в Павлограде был вынужденным и обусловлен бюрократическими тонкостями, - директор спорткомплекса

В СМИ появилась информация относительно того, что некоторые спортивные секции, которые занимались в ВСК «Юность» вынуждены были переехать в другие спортзалы.

Директор водно-спортивного комплекса «Юность» Людмила Клюс прокомментировала ситуацию относительно вынужденного переезда секции по дзюдо.

Об этом она рассказала в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По ее словам, в настоящее время занятия для ребят по дзюдо проходят в ДЮСШ.

«Руководство ДЮСШ Павлоградского горсовета, к которой в настоящее время относится секция, не заключило договор аренды помещения на 2017 год с ВСК «Юность», в связи с этим секция по дзюдо вынуждена была переехать в помещение ДЮСШ.

Также согласно по уставу ПХЗ, ВСК «Юность» может заключить договор только на предоставление услуг, а не на аренду помещений», - рассказала она.

В настоящее время в водно-спортивном комплексе проводятся занятия не только по плаванию, но и по гимнастике, легкой и тяжелой атлетике, боксу, футболу, волейболу, баскетболу, большому и настольному теннису.

Регулярно проводятся соревнования по разным видам спорта, как среди детей, так и среди взрослых.

Напомним, что в спорткомплексе Палоградского химзавода открылся первый в Украине мультиспортивный зал с высокоэкологичным покрытием.