Первые признаки, когда нужно менять работу, – исследование Ученые сообщили, что если чувствуете, что начали делать много ошибок, стали вспыльчивы и равнодушны к окружающим, то, возможно, организм сообщает вам о необходимости сменить работу, передает «Сегодня». Старший преподаватель Университета Центрального Ланкашира и доктор психологии Санди Манн, в частности, поделилась признаками, которые свидетельствуют о том, что пришло время менять работу. 1. Вы не спите так, как положено: если у вас возникли трудности с засыпанием, или же вы рано просыпаетесь, то это может быть потому, что у вас слишком много информации в голове. 2. Вы делаете ошибки: небрежные или глупые ошибки могут быть признаком того, что у вас нет достаточно свободного пространства. 3. Вы вспыльчивый: стресс может делать нас гнетущими и может повлиять на наше терпение. 4. Вы не можете сосредоточиться: стресс может включить у нас «режим полета», чувство паники, из-за чего мы не в состоянии сосредоточиться на чем-то одном долго. 5. Вы чувствуете себя плаксивым или эмоциональным: из-за стресса такие эмоции мы можем испытывать сильнее и чаще. 6. Вы потеряли чувство юмора: если жизнь стала серьезной и строгой, и вы потеряли чувство удовлетворения, это может быть потому, что ваша работа влияет на ваше психическое здоровье. 7. Вы чувствуете себя так, будто вам все безразлично: такое происходит, когда мы напряжены, а одним из симптомов является отсутствие заботы о клиентах, продуктах или пациентах на работе. 8. Вы просыпаетесь каждое утро с ощущением страха: если вы чувствуете тревогу по поводу дня, который вас ждет, или же вы просто не хотите вставать с кровати, то это могут быть признаки того, что ваша работа может влиять на ваше психическое здоровье.

