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| Общество | 13:42 | 05.01.2017
Почему людям сложно смотреть друг другу в глаза, - ученые

Исследователи из университета Киото нашли возможное объяснение, почему люди с трудом смотрят другим в глаза, когда говорят лицом к лицу. Все дело в перегрузке мозга, передает «Сегодня».

Практически все знают, что поддерживать зрительный контакт с человеком при разговоре может быть довольно трудно — иногда желание отвернуться становится практически невыносимым. Исследователи предполагают, что иногда мы отводим глаза, чтобы избежать перегрузки мозга.

Чтобы лучше понять, как работает мозг во время беседы, исследователи попросили 26 добровольцев сыграть в простую игру на ассоциации. Человеку показывали слово (существительное) и просили тут же дать ответ в глагольной форме. То есть когда участнику показывали слово «мяч», тот должен был сразу сказать, например, «бросить».

В лаборатории добровольцы взаимодействовали с лицом на компьютере (которое иногда отворачивалось), играя с разными типами заранее выбранных учеными слов. Некоторые слова были легкими, другие — тяжелыми. Например, придумать глагол к слову «небо» с ходу довольно сложно, так как мало вариантов, а к слову «лист» сложно, так как вариантов слишком много.

Исследователи сравнили то, сколько времени занял у добровольцев ответ, с тенденцией отводить глаза. Участники гораздо быстрее отвечали, если не смотрели в глаза человеку на экране. Это говорит о том, что двойная задача поддерживать зрительный контакт и искать подходящее слово слишком трудно. Поэтому участники смотрели в сторону, чтобы сосредоточиться на выполнении поставленного задания.
 
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Теги: здоровье

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