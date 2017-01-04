Почти 22 тыс пассажиров встретили Новый год в поездах УЗ

Работники ОАО «Укрзалізниця» позаботились, чтобы новогодняя ночь в поезде стала волшебной и праздничной для пассажиров. Проводники и проводницы превратились в Дедов Морозов и Снегурочек для почти 22 тыс. пассажиров, которые путешествовали в ночь с 31 декабря по 1 января.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

«Железнодорожный транспорт работает круглосуточно и бесперебойно, и даже в новогоднюю ночь курсировали около 100 поездов, которые перевезли 21817 пассажиров. Сюрпризом для путешественников во время путешествия стали поздравления от поездной бригады и сладкие подарки», - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение новогодних праздников УЗ назначила 43 дополнительных поезда и дополнительные рейсы на графики поездов всех самых популярных направлениях.