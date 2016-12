| Общество | 09:46 | 27.12.2016 Полиция предупреждает водителей об ухудшении погоды Днепропетровская полиция предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области. По информации Гидрометцентра в Днепропетровской области сложные погодные условия: сильный снег, метели, снежные заносы и гололед. «Правоохранители обращаются к водителям с просьбой не забывать об управление транспортными средствами в сложных погодных условиях требует внимательности, сосредоточенности и осторожности.

Отправляясь в дорогу, проверьте техническое состояние авто, обратите особое внимание на состояние внешних световых приборов транспортных средств, стеклоочистителей, обогревателей салона, позаботьтесь о запасе топлива. Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения: не превышать скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирования. В условиях недостаточной видимости, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Во время резкого ухудшения погодных условий по возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния. Если же все-таки выехать крайне необходимо, будьте особенно внимательными и осторожными за рулем. Не пренебрегайте собственной безопасностью и безопасностью пассажиров, внимательно следите за прогнозами синоптиков. Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, призовите на помощь полицейских или аварийные службы. Не будьте равнодушным, возможно завтра помощь понадобится именно вам», - говорится в сообщении.

