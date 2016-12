| Общество | 11:12 | 28.12.2016 Полиция призывает водителей быть более осторожными на дорогах Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидается умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица, водителей призываем быть осторожными и не превышать скорость. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины. По сообщению синоптиков, сегодня, 28 декабря, в Украине, в частности, в западных и северных областях ожидается умеренный мокрый снег, на дорогах страны местами гололедица. «Водителям рекомендуем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованного маневрирования, ни в коем случае не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию», - говорится в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати транспорт, погода, дороги, Днепропетровщина, погода Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7