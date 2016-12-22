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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:12 | 28.12.2016
Полиция призывает водителей быть более осторожными на дорогах

Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидается умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица, водителей призываем быть осторожными и не превышать скорость.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

По сообщению синоптиков, сегодня, 28 декабря, в Украине, в частности, в западных и северных областях ожидается умеренный мокрый снег, на дорогах страны местами гололедица.

«Водителям рекомендуем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованного маневрирования, ни в коем случае не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию», - говорится в сообщении. 
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Теги: Украина, транспорт, погода, дороги, Днепропетровщина, погода

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