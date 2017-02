| Общество | 13:48 | 16.02.2017 Помечтать и найти себя помогут на уникальном мастер-классе в Днепре Установить связь между прошлым, настоящим и будущим, познать себя и обрести гармонию. Этому будут учить на мастер-классе в Днепровской центральной городской библиотеке. Занятия бесплатное. Регистрация обязательна. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. Мастер-класс «РодоваяКузинатра: понимание и примирение прошлого, настоящего и будущего» начнется 26 февраля в 11.00. Опытом будет делиться психолог, психотерапевт, член Украинского союза психотерапевтов Андрей Шенин. Участники во время занятия будут мечтать, фантазировать, делиться собственными планами. Придется рисовать и писать. Все это поможет познать себя и обрести гармонию в жизни. Мастер-класс бесплатный. Количество мест ограничено. Регистрация обязательна по телефонам: (067) 269-00-11, (099) 542-50-50. Мероприятие пройдет по адресу: г. Днепр, ул. Воскресенская, 23, Днепровская центральная городская библиотека, 4 этаж. Телефон для справок: (056) 745-20-52.

