| Общество | 18:26 | 11.01.2017 Порошенко объявил Год Японии в Украине Президент Петр Порошенко подписал Указ о праздновании Года Японии в Украине. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе главы государства. Во время встречи с Послом Японии в Украине Сигеки Сумме, Глава государства выразил слова благодарности Японии за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует. В течение 2014-2016 годов Япония предоставила Украине $1,8 млрд финансовой помощи «Это очень символично, что Год Японии в Украине будет происходить в двадцать пятый годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами», - сказал Порошенко. В свою очередь, посол Японии в Украине Сигеки Сумме отметил, что «празднование Года Японии важно не только для политиков или бизнесменов, а также для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран». Петр Порошенко в свою очередь передал приглашение Премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.

