Порошенко подписал закон о новых налогах для физлиц-предпринимателей

Президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Согласно закону, с 1 января физические лица-предприниматели второй и третьей групп будут платить единый социальный взнос на сумму 704 грн в месяц, даже если не получили прибыль. Ранее ФЛП, когда имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить было не нужно.

Также отмечается, что первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.