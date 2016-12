| Общество | 11:51 | 28.12.2016 Порошенко подписал закон о новых налогах для физлиц-предпринимателей Президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Верховной Рады. Согласно закону, с 1 января физические лица-предприниматели второй и третьей групп будут платить единый социальный взнос на сумму 704 грн в месяц, даже если не получили прибыль. Ранее ФЛП, когда имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить было не нужно. Также отмечается, что первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати налоги Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

