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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:04 | 04.01.2017
Порошенко подписал закон, разрешающий увольнять военных-контрактников первой волны

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы», принятый Верховной Радой 6 декабря 2016 года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Президента.

Отмечается, что реализация этого закона позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и увольнением граждан с военной службы. В частности, даст возможность военнослужащим, служащим на контракте в особый период, по желанию продолжить службу по новому контракту или уволиться.

«Это дает вам возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства», - обратился Порошенко к министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко.

Президент добавил, что тем гражданам Украины, которые заключили фактически бессрочный контракт при особом периоде, дается возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение.

«Замена личного состава будет осуществляться поэтапно», - добавил он.

Согласно закону, право на увольнение получают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации, и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения.

Также уволиться могут военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

«Мы стремительно приближаемся к 70 тыс. (заключенных контрактов, - ред.), и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину», - подчеркнул Порошенко. 
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