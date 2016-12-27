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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:08 | 29.12.2016
Правильно реагировать в стрессовых ситуациях обучают работников Центров предоставления админуслуг Днепропетровщины

Как вести себя в конфликтных ситуациях, быть устойчивым к стрессу и всегда сохранять спокойствие и равновесие. Этому будут учить всех работников центров предоставления административных услуг Днепропетровщины. Первый двухдневный тренинг от ведущих психологов уже посетили 19 администраторов Центров.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

О работе с очень эмоциональными посетителями, выходах из конфликтной ситуации и правильному подходу к работе. 19 администраторов центров предоставления админуслуг первыми прошли спецтренингпо стрессоустойчивости.

«Во время занятий мы отрабатывали методики снятия стресса и схему обращения с конфликтными клиентами. Ситуации бывают разные, но администратор Центра предоставления админуслуг всегда должен быть спокойным и помогать людям. Для этого иногда приходится быть настоящим психологом. Я впервые на таком тренинге. Узнал много нового. Убежден, такие занятия нужны всем работникам админцентров», - отметил руководитель Синельниковскогоцентра предоставления админуслуг Олег Корнев, который принял участие в первом тренинге от ДнепрОГА.

Во время занятий разбирали сложные случаи работы с посетителями, тренировались не перенимать на себя гнев. Первый день работы посвятили теоретическим знаниям и отработке дыхательных и физических упражнений для снятия стресса. На второй день работали в группах, одинвыполнял роль недовольного клиента, другие - искали пути выхода из сложной ситуации.

«Люди приходят в Центры за государственными услугами. Работники центров - лицо государства. Они должны быть вежливыми, спокойными и готовыми помочь. Но ситуации бывают разными, и посетители тоже, потому ДнепрОГА проводит для специалистов центров специальные тренинги. До конца 2017 года их посетят работники всех центров», - отметили в департаменте экономического развития Днепропетровской облгосадминистрации.

Следующий тренинг запланирован на конец января. С февраля и до конца 2017 года занятия проводятся два раза в месяц. Всего их посетят более 250 работников Центров предоставления админуслуг.
 
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Теги: Днепропетровщина

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