| Общество | 13:08 | 22.12.2016 Правительство создало специальный архив для хранения документов КГБ Правительство создает в подчинении Украинского института национальной памяти (УИНП) специальный архив для хранения и обеспечения свободного доступа к документам КГБ. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе в УИНП. В настоящее время исторические документы репрессивных органов СССР хранятся в силовых и правоохранительных ведомствах (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, прокуратура) и судах. «Создание Архива национальной памяти как гражданского учреждения по примеру стран Центральной и Восточной Европы - это гарантия постоянного свободного доступа к украинским документам ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без политических влияний и дополнительных препятствий в виде спецдопуска и др. Следующие шаги - сформировать команду, обеспечить помещения и перевезти документы. Тогда будет полностью реализован закон о доступе к архивам. Думаю, это еще год-два работы», - отметил руководитель УИНП Владимир Вятрович. Он также заверил, что получить доступ к архивным материалам можно уже сегодня. Для этого необходимо лишь обращение в архив и паспорт. «К сожалению, некоторые архивные учреждения не могут обеспечить надлежащий доступ - например, не является функцией Национальной полиции заниматься историей. У них нет достаточного количества работников, не оборудованы читальные залы. Для того, чтобы граждане не страдали от этих проблем, и создается Архив национальной памяти», - добавил Вятрович. Он также отметил, что доступ к архиву имеют все граждане Украины, а также иностранцы.

«На сегодня украинские архивы репрессивных органов СССР - крупнейший в мире открытый сборник материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен, по меньшей мере, до 2030 года», - отмечается в сообщении. Напомним, 9 апреля Верховная Рада приказала рассекретить архивы КГБ, приняв закон «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7