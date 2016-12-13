Правительство создало специальный архив для хранения документов КГБ

Правительство создает в подчинении Украинского института национальной памяти (УИНП) специальный архив для хранения и обеспечения свободного доступа к документам КГБ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе в УИНП.

В настоящее время исторические документы репрессивных органов СССР хранятся в силовых и правоохранительных ведомствах (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, прокуратура) и судах.

«Создание Архива национальной памяти как гражданского учреждения по примеру стран Центральной и Восточной Европы - это гарантия постоянного свободного доступа к украинским документам ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без политических влияний и дополнительных препятствий в виде спецдопуска и др. Следующие шаги - сформировать команду, обеспечить помещения и перевезти документы. Тогда будет полностью реализован закон о доступе к архивам. Думаю, это еще год-два работы», - отметил руководитель УИНП Владимир Вятрович.

Он также заверил, что получить доступ к архивным материалам можно уже сегодня. Для этого необходимо лишь обращение в архив и паспорт.

«К сожалению, некоторые архивные учреждения не могут обеспечить надлежащий доступ - например, не является функцией Национальной полиции заниматься историей. У них нет достаточного количества работников, не оборудованы читальные залы. Для того, чтобы граждане не страдали от этих проблем, и создается Архив национальной памяти», - добавил Вятрович.

Он также отметил, что доступ к архиву имеют все граждане Украины, а также иностранцы.

«На сегодня украинские архивы репрессивных органов СССР - крупнейший в мире открытый сборник материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен, по меньшей мере, до 2030 года», - отмечается в сообщении.

Напомним, 9 апреля Верховная Рада приказала рассекретить архивы КГБ, приняв закон «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».