| Общество | 12:09 | 14.02.2017 Психологи рассказали, почему некоторые люди постоянно опаздывают Психологи утверждают, что регулярные опоздания - не всегда признак неуважения или рассеянности, передает «BBC». Психологи утверждают, что если исследовать привычку опаздывать с научной точки зрения, оказывается, за ней могут стоять определенные психологические проблемы. Кроме того, эта привычка не мешает многим людям быть организованными (по крайней мере в определенной степени) и заботиться о том, чтобы угождать друзьям, родным или начальству. Непунктуальные люди нередко сами осознают, насколько их недостаток вредит отношениям, репутации, карьере или материальному состоянию, стесняются его и тяжело страдают. Часто они пытаются выдать свою непунктуальность за «милую индивидуальную особенность» или признак гениальности, несовместимой с мелочной слежкой за временем. Кто-то говорит, что ему лучше работается в последнюю минуту, другие же ссылаются на биологические ритмы. По словам экспертов, часто опаздывающие люди имеют общие черты характера, такие как оптимизм, низкий уровень самоконтроля, тревожность и любовь к приключениям.

На то, как мы чувствуем течение времени, влияют индивидуальные различия. В 2001 году Джефф Конте, профессор психологии из Калифорнийского университета в Сан-Диего, провел эксперимент, в котором разделил участников на «тип А» (амбициозные, подвержены конкуренции) и «тип Б» (творческие, вдумчивые, склонные к исследованиям). Он попросил участников, не пользуясь часами, засечь минуту времени. Людям «типа А» показалось, что прошла минута прошла в среднем за 58 секунд, а людям «типа Б» - за 77 секунд. Для некоторых людей, опоздание - это «проявление определенных трудностей в сфере психического здоровья или неврологических расстройств», говорит клинический психолог и консультант когнитивно-поведенческого направления Гарриет Меллотт. «Люди, страдающие расстройством тревожности, часто избегают ситуации определенного типа. Владельцы низкой самооценки критически оценивают свои способности, что может приводить к бесконечной проверки собственной работы», - утверждает Мелотт. Нехваткой энергии обычно сопровождается депрессия, и тогда человеку еще сложнее сдвинуться с места. Психолог доктор Линда Сападин считает, что привычка опаздывать часто берет начало от «навязчивых мыслей». Если коротко, люди сосредотачиваются на страхе, связанном с событием, куда они боятся не успеть, или сроком выполнения работы. Не в состоянии преодолеть этот страх, они делают из него отговорку, например: «Я хотела прийти вовремя, но не знала, что надеть»; «Я начал писать статью, но боялся, что коллеги ее высоко не оценят».

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7