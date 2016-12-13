Радио «Шансон» выписали штраф 300 тыс. гривен за песню о российском флоте

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ООО «Телерадиокомпания «Шансон» на 294 тыс. грн в связи с фактом популяризации и пропаганды военно-морских сил государства-агрессора, передает Lb.ua.

«Радиостанция «Шансон» получила от Национального совета санкцию - штраф (25% от лицензионного сбора, 294 тыс. грн) за трансляцию песни Дениса Майданова «Тихий океан», - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

В тексте песни, в частности, есть такие слова: «Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский военный Морфлот!».



Радио «Шансон» стало первым вещателем, который был оштрафован.

Напомним, Нацсовет по телевидению и радиовещанию получил право штрафовать теле- и радиовещателей в соответствии с принятым накануне законом. Ранее регулятор мог только выписывать предупреждения.

