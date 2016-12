| Общество | 17:47 | 22.12.2016 Радио «Шансон» выписали штраф 300 тыс. гривен за песню о российском флоте Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ООО «Телерадиокомпания «Шансон» на 294 тыс. грн в связи с фактом популяризации и пропаганды военно-морских сил государства-агрессора, передает Lb.ua. «Радиостанция «Шансон» получила от Национального совета санкцию - штраф (25% от лицензионного сбора, 294 тыс. грн) за трансляцию песни Дениса Майданова «Тихий океан», - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский. В тексте песни, в частности, есть такие слова: «Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский военный Морфлот!».



Радио «Шансон» стало первым вещателем, который был оштрафован. Напомним, Нацсовет по телевидению и радиовещанию получил право штрафовать теле- и радиовещателей в соответствии с принятым накануне законом. Ранее регулятор мог только выписывать предупреждения.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

