Рассмотрение дела по убийству патрульных Днепра перенесли на 9 февраля

Рассмотрение дела в отношении Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских, было перенесено на 9 февраля 2017.

Об этом сообщил прокурор Алексей Семенюк.

Он отметил, что перенос заседание связан с тем, что обвиняемый не был доставлен в зал судебного заседания.

«Причина недоставки нам не известна. В связи с отсутствием обвиняемого, заседание было перенесено на 9 февраля 2017 года. Судебное заседание не состоялось, а также не был избран состав присяжных, несмотря на то, что все присяжные явились в суд», - отметил Алексей Семенюк.

Тем не менее, прокуратура считает, что вину Александра Пугачева удастся доказать в суде.

«У нас собрано достаточно доказательств», - довил Алексей Семенюк.

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Следующее заседание состоится 9 февраля в 11:00 в Кировском районном суде.

Напомним, что дело Александра Пугачева, убившего двоих патрульных в Днепре, будет рассматривать суд присяжных

