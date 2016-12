| Общество | 10:43 | 26.12.2016 Реабилитационному центру для участников АТО - год: реабилитацию по-европейски уже прошли почти 800 бойцов АТО Днепропетровщины, - Валентин Резниченко Реабилитационному центру для участников АТО, организовала команда Валентина Резниченко, - год. За это время он принял 751 бойца. Сейчас там проходят реабилитацию еще 40 демобилизованных. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Создавая реабилитационный центр для участников АТО, мы советовались с ведущими американскими, литовскими и израильскими специалистами. Их опыт помог подобрать эффективный подход к реабилитации демобилизованных. Он состоит в комплексной помощи - медицинской, физиотерапевтической, психологической, психиатрической, социальной, - рассказал Валентин Резниченко. - Сейчас реабилитационному центру - год. За это время здесь помогли уже 751 бойцу. Еще с четыре десятка мужчин проходят лечение сейчас».



Именно комбинированная терапия позволяет демобилизованным быстрее набираться сил, говорит врач-терапевт центра Владимир Зайцев.



«Лечение, в котором сочетаются несколько направлений, более эффективно. Положительный результат ощутим уже после первого курса реабилитации. Он длится до 20 дней. Бойцы выходят из нашего центра с новыми силами и хорошим настроением», - отметил медик.



Завершает свой курс лечения криворожанин Юрий Петренко. В боях на Востоке страны мужчина получил контузию. Поэтому был демобилизован. В реабилитационном центре он уже второй раз.



«Мне есть с чем сравнить, с уверенностью могу сказать, что этот реабилитационный центр - самый лучший. К каждому бойцу здесь индивидуальный подход. Медики и психологи - настоящие профессионалы. Дни здесь просто пролетают», - сказал он.



В реабилитационном центре бойцы не только принимают медикаменты. Они поправляют здоровье с помощью лазерной терапии, магнитотерапии, ультразвуковой ингаляции, массажей, лечебных ванн, грязей и даже специального оборудования для «гимнастики» сосудов. Мужчины занимаются на тренажерах, общаются с психологами, рисуют, слушают расслабляющую музыку, посещают бассейн.



В восторге от центра и Григорий Михайлев со Ждановки Магдалиновского района.



«Здесь все на высшем уровне, а главное - совершенно бесплатно. Не представляю, сколько бы мне пришлось выбросить денег, чтобы пройти такую реабилитацию в другом месте», - поделился демобилизованный.



Пройти реабилитацию в центре могут все демобилизованные. За направлением нужно обратиться к семейному врачу или непосредственно в центр по адресу: пл. Соборная, 14.

