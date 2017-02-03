С 12 февраля морозы в Украине пойдут на спад, - Гидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует ослабление морозов с 12 февраля.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

«О значительном потеплении говорить еще рано, но ослабление морозов начнется где-то 12 февраля. В течение недели будут сохраняться умеренные морозы, как для этого времени года», - рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

В понедельник, 6 февраля, по его словам, снег в Киеве прогнозируется в течение дня.

«Снег будет продолжаться в течение дня, но его количество составит только 4-5 мм или 5-6 см, если считать высоту снежного покрова. За минувшие сутки в Киеве выпало 11 мм снега, а высота снежного покрова выросла на 12 см. Это абсолютно рядовое явление для зимнего периода, никакой опасности не должно было бы быть», - сообщил он.

Также, по словам Кульбиды, в столице ожидается снег 7-8 февраля.

«Он будет умеренный, критериев сильного не достигнет. Это будет сопровождаться на фоне снижения температуры воздуха, которое начнется утром 7 числа», - сказал он.

Директор Гидрометцентра добавил, что 7 февраля в Киеве ожидается температура воздуха -10...-12 градусов, в следующие дни составит -14...- 16 градусов и достигнет -17...- 19 градусов.

Самая низкая температура, по его словам, ожидается в восточных областях и на северо-востоке - около -20...-25 градусов, а самая высокая - в западных и южных областях.

Ослабление морозов ожидается с 12 февраля, при этом погоду в марте, по словам Кульбиды, пока прогнозировать рано.