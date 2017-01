| Общество | 12:47 | 23.01.2017 С марта в Украине снова подорожают водка, пиво и сигареты Начальник отдела лицензирования и контроля за оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Днепропетровской области Ольга Вишневка сообщила, что с 1 января вступил в силу закон, регламентирующий повышение ставок акцизного налога. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Согласно Закону Украины №1791, который вступил в силу с 1 января 2017 году, в Украине увеличивается налог на винодельческую продукцию и пиво на 12%. Если в 2016 году производители платили с 1 л пива 2,48 грн налога, то в 2017-м году – 2,78 грн акцизного налога. Также выросла ставка акцизного налога на спирт этиловый на 20% - со 105,80 грн до 126,96 грн за литр стопроцентного спирта. Таким образом, налог на стандартную бутылку водки объемом 0,5 л вырастет более чем на 4 грн. Также повысится и ставка на крепленые вина и вермуты - 8,02 гривны за литр, и игристые вина - 11,65 гривны за литр. Вся алкогольная продукция, которая подлежит обклеиванию акцизными марками, подорожает с 1 марта», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

