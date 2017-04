| Общество | 08:53 | 25.04.2017 С начала апреля на Днепропетровщине задержали почти 130 браконьеров В Днепропетровской области с начала месяца обнаружили 200 нарушений правил рыболовства во время нереста, 127 браконьеров задержали. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Рыбоохранный патруль, полицейские и общественные активисты проверяют водоемы области с начала нереста. За три недели изъяли 1 тонну 360 килограммов незаконно выловленной рыбы. Браконьеры нанесли ущерб государству почти на 70 тысяч гривен», - рассказали в департаменте. У «черных рыбаков» изъяли 245 единиц запрещенных орудий лова - сетей, лодок и т. Наказание для браконьеров определит суд. На водоемах области из-за нереста запрещено рыбачить на лодках, ночью и ловить более трех килограммов рыбы. На некоторые водоемы вообще нельзя приходить с удочкой. За нарушение правил рыбалки в этот период - штраф от 17 до почти 7 тысяч гривен, злостных нарушителей ждет уголовная ответственность.

