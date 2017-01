| Общество | 13:25 | 10.01.2017 С начала года на Днепропетровщине из-за пожаров погибли 11 человек Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева рассказала, что с начала года спасательной службой было осуществлено 283 вызова. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На ликвидацию пожаров выезжали 135 раз. Пик пожаров пришелся как раз на новогодние и рождественские праздники. На Рождество во время пожаров погибли 5 человек, 4 пострадало, 2 спасено. Всего с начала года на пожарах погибло 11 человек, травмировано 8, спасено 2 человека. 7 января было 2 пожара в Днепре, в результате которых погиб один человек. В этот же день из-за пожара погибла женщина в Никополе. Из-за ухудшения погодных условий помощь предоставлялась помощь в 32 случаях. В 5-ти случаях помогли машинам скорой помощи», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: дети Новости Тизерная реклама Loading...

