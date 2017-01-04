С начала года на Днепропетровщине родилось 8 двоен

Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента здравоохранения ОГА Екатерина Каира сообщила, что за первые 9 дней 2017 года в Днепропетровской области родилось 607 детей.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Родилось 309 девочек и 298 мальчиков. 8 семей пополнились двойнями. Есть 1 перинатальная потеря, но она связана с тем, что женщина из-за соей безответственности слишком поздно обратилась за предоставлением медицинской помощи.

К счастью, обошлось без случаев отравления среди беременных», - сказала она.