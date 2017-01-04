С начала нового года жители Днепропетровщины более 30 тыс раз вызывали скорую помощь

Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко сообщил, что с 31 декабря по 9 января жители Днепропетровщины 30 тыс. 802 вызывали скорую помощь.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«214 человек пострадали от уличного травматизма. 132 из них было госпитализировано. 52 пострадало от переохлаждений и обморожений. Была оказана помощь 60-ти людям, находящихся в состоянии алкогольной интоксикации. 62 человека были травмированы в ДТП.

Был кричащий случай в Криворожском районе. Там с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

7 января в Днепропетровской районе была перестрелка, в результате которой госпитализировали двух человек. В Солонянском районе погибло 2 человека от отравления продуктами горения. В Покрове была попытка самоубийства с помощью амфетаминов», - сказал он.