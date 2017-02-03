Самые романтические истории любви Днепропетровщины - в новой выставке исторического музея

Настоящая любовь существует. Убедиться в этом приглашает исторический музей им. Д. Яворницкого. Здесь ко Дню Святого Валентина откроется эксклюзивная выставка о романтических историях любви.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Накануне Дня Святого Валентина в историческом музее им. Яворницкого откроется самая романтичная выставка «Истории любви». Особые музейные экспонаты расскажут о настоящей любви, прошедшей сквозь годы. Романтические признания из прошлого, удивительные факты и доказательства настоящих чувств.

Обо всем этом 10 февраля в 16.00. В этот же день - перфоманс от Школы исторического танца «Відлуння». Выставку можно будет посетить после открытия ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 16.00.

Исторический музей им. Яворницкого находится по адресу: г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 18 Телефон: (0562) 46-34-22; (0562) 46-05-12.

