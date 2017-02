| Общество | 13:45 | 06.02.2017 Сегодня Елизавета II отмечает 65-летие своего правления Королева Великобритании Елизавета Вторая сегодня, 6 февраля, отмечает 65-летие своего пребывания на троне, передает «Интерфакс-Украина». Отмечается, что королева становится первым британским монархом, которому удается отметить так называемый «сапфировый» юбилей. По традиции годовщину вступления на трон королева отметит в Сандрингемском дворце в Норфолке. В Лондоне по случаю торжественной даты будут даны пушечные залпы. В торжествах также примет участие оркестр Королевского полка артиллерии. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

