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| Общество | 09:36 | 15.02.2017
Сегодня исполняется 28 лет со дня вывода войск из Афганистана

Сегодня, 15 февраля, исполняется 28 лет со дня вывода войск из Афганистана.

Непосредственно сам вывод войск начался 15 мая 1988 года. За это время территорию Афганистана покинули более 100 тыс. военнослужащих.

Война в Афганистане длилась более 9 лет. Она унесла жизни свыше 15 тыс. человек, из них - 3360 украинцев.

За годы афганской войны 72 военнослужащих были удостоены звания Герой Советского Союза, 11 из них - украинцы.

Афганистан потерял около 2-х миллионов человек. Львиная доля смертей пришлась на мирное население, а именно женщин, детей и пожилых людей.

На самом деле несколько тысяч советских пограничников и бойцов спецназа оставались в Афганистане еще до апреля 1989 года.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко возложит цветы к мемориалу погибшим в Афганистане.


 
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Теги: Украина

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