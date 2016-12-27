Сегодня мимо Земли пролетит гигантский астероид, - ученые

Ученые сообщили о гигантском астероиде Таутатис, который пролетит сегодня, 29 декабря, на расстоянии четверти астрономической единицы от Земли, передает Newsyou.info.

По их словам, космическое тело примечательно необычным вращением, характерным для него, и не представляет опасности.

Отмечается, что гигантский астероид не представит опасности для нашей планеты, так как пролетит на достаточном расстоянии от нее.

Кроме того, по словам исследователей, до осени 2017 года к Земле не подлетит близко ни один астероид.

Что же касается Таутатиса, то его размер составляет порядка пяти километров в длину. Из-за того, что небесное тело имеет продолговатую форму, его зачастую сравнивают с арахисом. Кроме того, порой, данный астероид называют даже малой планетой.

Примечательно, что астероид пролетает рядом с Землей довольно часто – всему виной малое наклонение орбиты и незначительный период обращения в 4 года.

Данное небесное тело интересно, прежде всего, своими вращениями, которые кажутся хаотическими. Дело в том, что вращение Таутатиса представляет собой два различных периодических движения, которые создают иллюзию хаотичности.