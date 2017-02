| Общество | 11:38 | 14.02.2017 Сегодня стартует продажа билетов на «Евровидение-2017» Билеты на международный песенный конкурс Евровидение-2017, который состоится в Киеве в мае, поступят в продажу 14 февраля в 20:15, передает «UA:Первый». В целом на 9 концертов (6 репетиций, два полуфинала и финал) будет продано около 70 тыс. билетов. Цена - от € 8 до € 500. Напомним, в Евровидении-2017 примут участие 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

