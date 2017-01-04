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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:27 | 10.01.2017
Сегодня в Украине началась регистрация на пробное ВНО

Сегодня, 10 января 2017 года началась регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания (ВНО). Регистрация продлится до 31 января, передает Освіта.ua.

Пробное ВНО проводится с целью ознакомления выпускников школ и абитуриентов с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования, рабочему месту.

Каждый пользователь сможет принять участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе, а также в одном из тестов по выбору - истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 1 апреля, тестирование по другим предметам - 8 апреля 2017 года.

Участие в пробном ВНО является платным.

Стоимость одного тестирования по одному тестовому предмету в 2017 году составляет 129 грн.

Отмечается, что регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматическую регистрацию для участия в основной сессии ВНО, а результаты пробного ВНО не засчитываются как оценки государственной итоговой аттестации и не используются для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения. 
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Теги: Украина, образование, Днепропетровщина

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