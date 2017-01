| Общество | 12:27 | 10.01.2017 Сегодня в Украине началась регистрация на пробное ВНО Сегодня, 10 января 2017 года началась регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания (ВНО). Регистрация продлится до 31 января, передает Освіта.ua. Пробное ВНО проводится с целью ознакомления выпускников школ и абитуриентов с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования, рабочему месту. Каждый пользователь сможет принять участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе, а также в одном из тестов по выбору - истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам. Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 1 апреля, тестирование по другим предметам - 8 апреля 2017 года. Участие в пробном ВНО является платным. Стоимость одного тестирования по одному тестовому предмету в 2017 году составляет 129 грн. Отмечается, что регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматическую регистрацию для участия в основной сессии ВНО, а результаты пробного ВНО не засчитываются как оценки государственной итоговой аттестации и не используются для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати образование, Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

