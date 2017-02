| Общество | 12:04 | 06.02.2017 Сегодня в Украине стартовала регистрация на ВНО-2017 Регистрация на внешнее независимое оценивание продлится до 17 марта. Всего участник ВНО может пройти тестирование по не более чем четырем предметам Сегодня, 6 февраля, в Украине в 10:00 стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года, которая продлится до 17 марта. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Желающие принять участие в ВНО могут самостоятельно сформировать и распечатать регистрационную карточку с помощью сервиса. Зарегистрироваться на сайте УЦОКО или же обратиться в пункт регистрации, перечень которых также размещен на сайте центра. Для выпускников текущего года пункты регистрации созданы по месту учебы. Заполняя регистрационную карточку, выпускники должны указать названия учебных предметов, по которым им будут зачтены результаты ВНО как оценки за государственную итоговую аттестацию. Первый обязательный предмет - украинский язык, второй - математика или история Украины, третий - из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование 2017 года (математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия). Всего участник ВНО может пройти тестирование по не более, чем четырем предметам. После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов, который выпускники текущего года подают в учреждение, в котором учатся, а выпускники прошлых лет и ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений - присылают (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанный в контрольно-информационном письме. Перечень документов, необходимых для регистрации, размещен на сайте УЦОКО в разделе Процедура регистрации. Лицо, успешно прошедшее регистрацию, получит от регионального центра сертификат ВНО, информационный бюллетень и регистрационное сообщение участника ВНО. Регистрация продлится до 17 марта 2017 года. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта. Для лиц, которые не могут пройти ВНО-2017 во время основной сессии (23 мая - 16 июня), предусмотрена возможность участия в дополнительной сессии (3-12 июля), зарегистрироваться на нее также можно с 6 февраля по 17 марта 2017 года. Право участвовать в дополнительной сессии ВНО имеют лица, которые: 1) в год проведения ВНО учатся за рубежом;

2) по религиозным убеждениям не могут принять участие в основной сессии ВНО по отдельным учебным предметам, которое проводится в определенные дни;

3) выбрали для прохождения ВНО два учебных предмета, тестирования по которым проводятся во время основной сессии в один день;

4) указали на необходимость создания особых (специальных) условий прохождения ВНО, которые могут быть обеспечены только во время дополнительной сессии;

5) в период проведения основной сессии по отдельным учебным предметам примут участие в международных, всероссийских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т. п.), включенных в официальные мероприятия Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры, Министерства молодежи и спорта, будут сдавать государственные экзамены, будут находиться за рубежом. Напомним, что 31 января 2017 года завершилась регистрация на пробное ВНО-2017, которое пройдет 1 и 8 апреля. Анастасия Глущенко

