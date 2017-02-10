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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:37 | 17.02.2017
Сегодня в Украине вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике

Сегодня, 17 февраля, в Украине вступил в силу чрезвычайное положение в энергетике.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.

В соответствии с распоряжением Кабинета министров №103 от 15 февраля 2017 года.

Согласно документу срок действия чрезвычайного положения - один месяц.

Подобные меры связаны с полной блокадой поставок угля-антрацита с оккупированных территорий Донбасса и, соответственно, перебоями поставок угля на тепловые электростанции Украины.

Напомним, что 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетической отрасли Украины.
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Теги: Украина

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