Сегодня в Украине вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике

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Сегодня, 17 февраля, в Украине вступил в силу чрезвычайное положение в энергетике.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.
В соответствии с распоряжением Кабинета министров №103 от 15 февраля 2017 года.
Согласно документу срок действия чрезвычайного положения - один месяц.
Подобные меры связаны с полной блокадой поставок угля-антрацита с оккупированных территорий Донбасса и, соответственно, перебоями поставок угля на тепловые электростанции Украины.
Напомним, что 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетической отрасли Украины.