Сегодня в Украине вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике

Сегодня, 17 февраля, в Украине вступил в силу чрезвычайное положение в энергетике. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. В соответствии с распоряжением Кабинета министров №103 от 15 февраля 2017 года. Согласно документу срок действия чрезвычайного положения - один месяц. Подобные меры связаны с полной блокадой поставок угля-антрацита с оккупированных территорий Донбасса и, соответственно, перебоями поставок угля на тепловые электростанции Украины. Напомним, что 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетической отрасли Украины.