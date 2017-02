| Общество | 10:10 | 17.02.2017 Сегодня во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты Сегодня, 17 февраля, - в Украине и в других странах мира отмечают День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). Этот праздник, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля. Праздник учредили международные благотворительные организации, чтобы объединить людей всей планеты, независимо от их гражданства, вероисповедания и национальной принадлежности. Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

