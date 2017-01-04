Школьники Днепра побывали на базе полицейского спецназа (ВИДЕО)

Накануне Рождества школьники Днепра посетили базу полка полиции особого назначения, где стали участниками экскурсии, а после – попробовали настоящую полевую кухню.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Во время экскурсии детям продемонстрировали полицейские автомобили и специальную технику, оружие и спецсредства, настоящие тренировки спецназовцев. Рассказывали о работе полиции особого назначения и истории по задержанию настоящих преступников.

«Полицейские показали юным гостям оружие, которое находится на вооружении сотрудников полка. Под новогодней елкой каждый мог подержать настоящий автомат в руках, а наиболее смелые даже примерить на себя бронежилет и каску», - сообщили в полиции.

Напоследок в зале для тренировок опытные бойцы продемонстрировали приемы рукопашного боя и элементы задержания подозреваемых, однако предупредили, что для того, чтобы воспроизвести такие трюки нужно упорно заниматься спортом и иметь большую физическую подготовку.

