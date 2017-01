| Общество | 09:17 | 06.01.2017 Школьники Днепра побывали на базе полицейского спецназа (ВИДЕО) Накануне Рождества школьники Днепра посетили базу полка полиции особого назначения, где стали участниками экскурсии, а после – попробовали настоящую полевую кухню. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Во время экскурсии детям продемонстрировали полицейские автомобили и специальную технику, оружие и спецсредства, настоящие тренировки спецназовцев. Рассказывали о работе полиции особого назначения и истории по задержанию настоящих преступников. «Полицейские показали юным гостям оружие, которое находится на вооружении сотрудников полка. Под новогодней елкой каждый мог подержать настоящий автомат в руках, а наиболее смелые даже примерить на себя бронежилет и каску», - сообщили в полиции. Напоследок в зале для тренировок опытные бойцы продемонстрировали приемы рукопашного боя и элементы задержания подозреваемых, однако предупредили, что для того, чтобы воспроизвести такие трюки нужно упорно заниматься спортом и иметь большую физическую подготовку.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7